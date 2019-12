Colpito da un malore in carcere, muore condannato per mafia

Salvatore Lupo è morto nel carcere di Frosinone nel quale stava scontando una condanna per mafia. Secondo il Giornale di Sicilia i legali del 31enne boss di Monreale hanno chiesto l’autopsia che si svolgerà venerdì: “Era un ragazzo in piena salute faceva sport nella struttura carceraria e vogliamo che ci sia un approfondimento. Aveva lamentato delle intolleranze non meglio precisate e vogliamo capire”.

Lupo è stato arrestato nell’operazione “4.0” perchè ritenuto uno dei rampolli della famiglia mafiosa emergenti in Cosa nostra. Il boss stava scontando la condanna a 6 anni.