Una corsa contro il tempo. Quella effettuata dagli agenti del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) fino all’ospedale Cardarelli. Nell’ambulanza un uomo di 68 anni, C.F., colto da arresto cardiaco in via della Ferrovia, strada posta all’esterno del commissariato di Corso Secondigliano. L’uomo, secondo le primissime informazioni trapelate, sarebbe andata in arresto cinque volte e per cinque volte sarebbe stato rianimato. Grazie all’intervento provvidenziali di alcuni medici della vicina Asl e degli uomini in divisa che, una volta giunta l’ambulanza, hanno effettuato una staffetta fino all’ospedale per liberare la strada dal traffico, molto intenso in questo pomeriggio. Un intervento provvidenziale che è riuscito a salvare la vita al povero malcapitato.

