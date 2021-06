Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania, ai minimi dall’esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 112 positivi su 7.803 tamponi molecolari esaminati, due in più di ieri con 583 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,43% dei test, stabile rispetto a ieri quando l’indice di contagio era all’1,31%. Di tutti questi nuovi contagiati, 69 sono asintomatici e 43 presentano sintomi. In un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.404 il numero di vittime con i sette decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 252 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.

Covid: variante Delta, altri 27 positivi a Torre del Greco

È allarme variante Delta a Torre del Greco (Napoli). Stando ai dati forniti dall’Asl Napoli 3 Sud e relativi alle ultime 24 ore, nella città vesuviana registrati altri 27 cittadini positivi al Covid-19. Si aggiungono ai 44 segnalati nei giorni scorsi.

A commentare i nuovi numeri è il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Gaetano D’Onofrio. ”Dai dati in nostro possesso, uno dei soggetti contagiati costretto al ricovero ospedaliero. 24 risultano paucisintomatici e posti in regime domiciliare e uno è totalmente asintomatico”.