Coronavirus. Torna la paura a Marano, c’è un tampone positivo: al via il protocollo

C’è un nuovo contagio da coronavirus a Marano. Dopo l’ultimo test positivo rilevato ad una bambina nello scorso mese di giugno, torna la paura del contagio in città. Non ci sono notizie, al momento, della nascita di un nuovo focolaio, ma la situazione resta sotto stretto controllo delle autorità sanitarie. L’attenzione resta alta. In queste ore sono in corso gli esami sui contatti avuti dal nuovo contagiato in città.

Risale al 18 giugno, esattamente un mese fa, la notizia di una bimba di 8 anni positiva al Covid a Marano. Per la piccola di 8 anni non è stato necessario il ricovero in ospedale, infatti, le sue condizioni di salute sono subito apparse buone. La notizia è stata dal sindaco Rodolfo Visconti. La bimba – secondo quanto ricostruito dall’Asl – aveva partecipato a una festa facendo scattare i consueti controlli previsti dal protocollo.

Il contagio da Coronavirus in Campania

Sono 12 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Questo è il dato comunicato dall’Unità di Crisi dopo l’analisi di 1705 tamponi. Purtroppo oggi è stata diffusa anche la notizia di un decesso. Fortunatamente un altro paziente è guarito dal covid.

CORONAVIRUS: LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA

Situazione sotto controllo nel campo rom di Secondigliano. Ad assicurarlo è stato il Governatore Vincenzo De Luca. Nel consueto appuntamento del venerdì, il Presidente ha fatto il punto sul nuovo focolaio sviluppatosi in Campania dopo Mondragone.