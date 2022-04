Paura sulla Costiera Sorrentina, turista precipita dal sentiero durante l’escursione

Momenti di paura questa mattina sulla Costiera Sorrentina, dove una donna – una turista tedesca – è caduta dal sentiero. Per questo motivo il gruppo di escursionisti che si trovava insieme a lei è rimasto bloccata ed ha cercato di aiutarla. Sul posto intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino, allertati dai carabinieri, che hanno raggiunto la donna ferito e l’hanno tratta in salvo su una barella. Fondamentale l’aiuto del personale sanitario del 118.

L’incidente è avvenuto sul sentiero 355 che da Via Spina va verso Recommone. L’incidente le ha impedito di proseguire, così la guida del gruppo (di nazionalità tedesca) ha allertato i soccorsi.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato. Soprattutto lungo le coste esposte, in vigore dalle 23.59 di ieri, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l’intera giornata della Domenica di Pasqua e per la mattina del Lunedì in Albis.