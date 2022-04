Covid in Campania, calano positivi e ricoveri nel giorno di Pasqua: il bollettino

Resta stabile, in Campania, il tasso di positività. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 6.419 i neo positivi al Covid su 35.266 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 18,4%, oggi è al 18,2%. Un solo decesso è stato registrato nelle ultime 48 ore.

Negli ospedali sono 36 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri). Calano, invece, i ricoveri in degenza dove si registrano 685 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri). (ANSA).

De Luca: “Nessuno pensa agli ucraini, nemmeno Zelensky. L’Italia rischia una crisi drammatica” [L’articolo del 15 aprile 2022]

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione sui provvedimenti adottati dalla Regione per imprese e cittadini, sull’epidemia Covid, sull’emergenza Ucraina e su tutti gli altri importanti fatti che riguardano la regione.

“In questi giorni abbiamo la necessità di ritrovarci e respirare. Avremmo veramente voluto parlare di altro, ma non possiamo trascurare gli ultimi avvenimenti sulla guerra in Ucraina. Quello che si poteva fare per evitare l’invasione russa andava fatto cinque mesi fa. Bisognerà aspettare l’esito della guerra per vedere qualche novità, non c’è più nessuno che parli di pace, di compromesso onorevole, nessuno parla di cessate il fuoco”.

“Nessuno – dice il Governatore – è attento alla popolazione ucraina che sta vivendo la tragedia. Non c’è alcuna attenzione alle conseguenze economiche di questa crisi, stiamo correndo a rotta di collo verso l’ampliamento della guerra e della tragedia se la guerra si prolunga ci sarà una crisi drammatica in occidente ma non mi sembra ci sia l’attenzione necessaria”.

“Vedo crescere una valanga di conformismo, ideologismo. Tutte le immagini hanno l’obiettivo di dimostrare che l’ampliamento della Nato è una scelta ragionevole per fermare l’invasione, ma anche questo doveva essere valutato prima”.