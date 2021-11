Covid in Campania, positivi stabili ma c’è un morto

Sono 780 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 23.143 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,37% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri dello 3,15%, con 767 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall’analisi di 24.283 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi). Questi i dati dell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Campania per l’emergenza Covid19 pubblicato oggi, domenica 7 novembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, sabato 6 novembre 2021. Si registra anche un morto per Covid nelle ultime 48 ore.