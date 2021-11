Spari nella notte a Napoli, colpi d’arma fa fuoco contro un’auto

I carabinieri della stazione Stella sono intervenuti intorno alle 14.30 per segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’autovettura parcheggiata. Si tratta di una Mercedes in uso a un cittadino di origini cinesi, incensurato, titolare di un’attività commerciale lungo la stessa strada. La vettura è stata colpita da 9 proiettili. Successivamente sono stati rilevati altri 5 fori di proiettili verosimilmente esplosi contro il negozio della vittima. Il tutto sarebbe accaduto questa notte. Fortunatamente non vi è alcun ferito. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia Stella per accertare natura dell’evento e per identificare eventuale responsabile.