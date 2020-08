Coronavirus in Campania, salgono ancora i contagi: 44 i positivi

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Campania. Di questi 10 riguardano persone

provenienti dall’estero, gia’ inseriti nei 17 delle ultime 48 ore. Lo rende noto

l’Unita’ di crisi della Regione, sottolineando in una nota che sono stati eseguiti

oggi 2.235 tamponi. Il totale dei positivi sale cosi’ a 5.214 ed il totale dei

tamponi a 356.781. Non e’ stato registrato alcun decesso, pertanto il totale dei decessi è di 440. Oggi però si registrano quattro guariti.

I dati in generale

Dall’inizio della pandemia sui contagi Covid, in Campania il numero dei positivi ha raggiunto le 5170 unità mentre i guariti sono in totale 4283. I deceduti restano fermi a 440. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 38 (numero in discesa rispetto ai giorni scorsi). Resta fermo invece a 2, oramai da giorni, il numero di positivi al Coronavirus ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano a tutt’oggi 407 soggetti positivi e il numero attuale di infetti da Covid-19 è di 447.

