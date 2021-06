I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 24enne incensurato di Melito.

Cinque giorni fa sulla “spiaggia di San Pietro” si sono consumati due furti. Due donne, in villeggiatura sull’isola, si sono allontanate dal loro lettino prendisole per fare un bagno. Al loro ritorno le borse non c’erano più.

Hanno chiesto aiuto ai Carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e sentito le persone presenti. Le indagini hanno permesso di risalire all’autore del furto e così i militari hanno ispezionato la zona nei pressi dell’albergo dove il giovane ha soggiornato. Rinvenute le 2 borse con i documenti delle vittime al loro interno.

La refurtiva – gettata in un’area verde – è stata restituita alle legittime proprietarie mentre il 24enne è stato denunciato.

Vietri sul Mare, furti in spiaggia: Carabinieri scovano due ladri. Denunciati

Durante il periodo estivo i Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare gestiscono un controllo del territorio particolarmente impegnativo, vista la confluenza di persone da tutto il circondario. L’aumento del flusso comporta alle volte anche l’emersione di episodi delittuosi, che però trova i militari sempre pronti a contrastarli.

Alcuni giorni fa due bagnanti minorenni provenienti da Fisciano si sono accorti della mancanza di uno zaino, due cellulari e le chiavi di uno scooter, asportate poco prima da ignoti: si sono precipitati verso il luogo ove era parcheggiato lo scooter, trovando due persone che vi armeggiavano vicino e che si davano alla fuga.

Una pattuglia della Stazione di Vietri, allertata, ha subito proceduto alle ricerche dei due soggetti, rintracciati poi ad un chilometro di distanza dal motociclo.

La perquisizione dava esito negativo, ma successive ricerche hanno permesso ai Carabinieri di rinvenire e riconsegnare alle vittime anche i telefoni cellulari. Gli autori dell’evento, due ragazzi di Pagani, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Salerno per furto aggravato.