Disagi scuole a Caivano, larve di mosche nei corridoi

Continuano a peggiorare le condizioni delle scuole di Caivano, il sindaco si dice pronto ad andare a fondo per capire le cause delle condizioni in cui vertono gli istituti del Comune. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro e pulito, pronto per accogliere, dai più piccoli ai più grandi, alunni e condurli attraverso gli anni di crescita culturale e personale.

Spesso però queste strutture “vengono meno” nei loro doveri, divenendo strutture che di accogliente hanno ben poco. E’ il caso delle strutture di Caivano che ultimamente creano disagi ai propri alunni.

Il black-out e le larve nelle scuole

Tutti pronti fuori ai cancelli in attesa del suono della campanella per entrare in classe, ma qualcosa non va. Stamattina infatti allo squillo della campanella, suono inconfondibile che indica l’inizio e la fine delle lezioni, gli alunni di Caivano non hanno potuto iniziare le lezioni perchè nelle strutture mancava la corrente. A commentare l’accaduto è stato il consigliere dell’opposizione Gaetano Ponticelli. “Dalle larve di mosche alla mancanza di energia elettrica, le scuole di Caivano non si fanno mancare nulla. Sono settimane che sono abbandonate a se stesse” dice. Continua poi: “Come si può dare ai nostri figli la giusta didattica con questi presupposti!”

L’episodio delle larve nominato da Ponticelli è infatti un altro “scivolone” delle strutture scolastiche di Caivano. Enzo Falco, sindaco di Caivano, ha parlato del ‘black-out’ dicendo: “C’è un guasto alla Milani. La problematica deve essere risolta dalla società elettrica“. Per quanto riguarda invece la presenza delle larve il sindaco non si fida e spiega: “Ho il sospetto che siano state messe di proposito. Sto facendo delle indagini e vedremo. Scatteranno le denunce per qualcuno“.