Lutto a Caivano per Maria, addio alla giovane mamma: “Riposa in pace anima bella”

Grave lutto getta nello sconforto la comunità di Caivano. Maria, giovane moglie e mamma amata e ben voluta da tutti, è volata via nelle scorse ore. Tantissimi i messaggi di cordoglio social. A dare l’annuncio è la pagina Facebook Voce per Tutti, che scrive: “Ci stringiamo al dolore delle famiglie Marinelli e Mellone per la perdita della amata Maria. Madre e moglie esemplare, sempre disponibile e con un grande sorriso per tutti. Che la terra ti sia lieve”.

Maria lascia il marito e due figli. Tantissimi i commenti di chi la ricorda come una donna gentile e sempre solare. “Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace dolce anima bella, è sempre tutto inaccettabile che la terra ti sia lieve” si legge. E ancora: “Mi hai dato un dolore grande e come vivere in un sogno ! Pensavi sempre a tuo padre ora sei con lui nn dovevi andare via una parte di te e qua come faranno come potranno affrontare la vita senza di te proteggili nn li abbandonare sarai sempre nel mio cuore Merì sorriso bello”.