Il dramma di Silvana Improta, 53 anni, affermata civilista del foro di Napoli. La donna è morta dopo 3 ricoveri in ospedale. Al momento non si conoscono le motivazioni del decesso della donna.

Tre ricoveri e poi la morte in ospedale, con la procura che sta indagando per omicidio colposo. Silvana Improta, 53enne avvocatessa di Napoli, è morta dopo aver accusato fortissimi dolori addominali. Per questo, riporta il Mattino, il marito l’ha accompagnata d’urgenza per la seconda all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dopo che qualche ora prima era stata dimessa dallo stesso ospedale. Le avrebbero fatto un’ecografia all’addome e l’avrebbero dimesso di nuovo. Dopo qualche ora il marito l’accompagna all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Silvana, ricoverata 3 volte muore in ospedale

È di queste ore la decisione – come riporta anche Il Mattino– della Procura di Napoli di iscrivere per omicidio colposo alcuni professionisti che hanno avuto in cura l’avvocato 53enne nelle ultime ore di vita. Lì incontrano gli stessi medici che l’avevano dimessa qualche ora prima. Dopo una ecoaddome la dimettono di nuovo. La situazione poi degenera ancora.

Silvana viene portata al Cardarelli. Il marito dall’esterno riceve i messaggi della moglie: “Vomito e fitte alla schiena, mi scrive che il dolore è alto”. Alle 21,30 Buonomo è informato che la moglie dovrà subire un intervento chirurgico per una vena rigonfiata, un caso comunque non complesso. Poi la tragedia. Qualche ora dopo, la dottoressa informa il marito che Silvana è in rianimazione a seguito di un attacco epilettico. Poco più tardi la donna muore.

Adesso Francesco Buonomo vuole la verità: “Sono stato tre volte in ospedale in poche ore, pretendo verità sulla fine di una donna sana passata tre volte in due ospedali cittadini prima di morire”, ha spiegato al Mattino: Stando a quanto si apprende, la procura di Napoli sta indagando e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Verranno probabilmente ascoltato tutti i sanitari che hanno preso in carico la donna nelle ultime ore di vita. Ancora non è chiara la diagnosi esatta del problema per il quale Silvana si era rivolta a due ospedali diversi in poche ore.