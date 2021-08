Una lieve scossa di terremoto di bassa magnitudo, si è verificata ieri nel pomeriggio intorno alle 16:50 con epicentro in mare, tra Lucrino e Baia, e una magnitudo di 2.2 come rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano.

Pozzuoli (Na) – Lieve scossa di terremoto, oggi pomeriggio, nel golfo di Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, cosi come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli, è stato registrato a circa 2 km a est di Bacoli, alle ore 16:51, ora locale, alla profondità di 3,6 km. L’evento è stato avvertito dagli abitanti del comune di Pozzuoli soprattutto in prossimità della costa. L’Amministrazione Comunale insieme all’ufficio di Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio Vesuviano.