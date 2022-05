Droga e telefonini nel carcere di Secondigliano, indagini chiuse: in 36 a rischio processo

Droga e telefonini all’interno del carcere di Secondigliano, i pubblici ministeri Luigi Landolfi e Simona Rossi hanno diramato un avviso di conclusione indagini preliminari in merito all’inchiesta relativa al traffico di droga dietro le sbarre del penitenziario. Indagini chiuse per 36 persone. Spaccio che, secondo l’accusa, era gestito da diversi gruppi criminali di Napoli: il clan Vigilia di Soccavo era rappresentato dai cugini omonimi Alfredo e Pasquale, insieme a Cristian Monaco, Giuseppe Mazziotti e Angelo Marasco. I detenuti legati al clan Mazzarella sono Fabio Crocella, Ciro Quindici e Pasquale Nasti. Finito nell’operazione dei carabinieri anche Antonio Napoletano, detto ‘o Nannone, apparentante alla paranza del baby-boss Emanuele Sibillo. Coinvolto anche Eugenio D’Atri, ras vesuviano accusato del duplice omicidio Tafuro-Liguori. Antonio Autore appartenente ai De Micco di Ponticelli. Nei guai anche Michele Elia, uno dei capiclan che controlla il Pallonetto di Santa Lucia. Raffaele Valda fu arrestato con l’accusa di essere tra i promotori del clan Cuccaro-Aprea di Barra. Nei guai Salvatore Basile, legato al clan del rione Traiano.

L’indagine ha permesso di raccogliere plurime fonti di prova, anche a riscontro delle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia, circa l’esistenza di una piazza di spaccio all’interno della casa circondariale di Secondigliano, gestita da detenuti mediante il commercio di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana) introdotte nell’istituto penitenziario. La chiusura delle indagini preliminari costituisce un momento particolarmente importante: non solo perché è in quel momento che l’indagato viene a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale ma anche perché è proprio dalla notifica dell’avviso che l’indagato ha a disposizione un termine di 20 giorni per esercitare una serie di facoltà difensive come la richiesta di essere Interrogato dal PM (il PM è l’organo che svolge e dirige le indagini), il deposito di memorie difensive, la richiesta di compiere altre indagini.

L’articolo precedente: l’accordo tra l’agente della Penitenziaria e il Ninnone per la droga

C’era un accordo segreto tra un assistente della polizia penitenziaria impiegato nel carcere di Secondigliano e il baby ras della paranza dei bambini di Forcella Antonio Napoletano alias ‘Nannone’. C’è questo e molto altro nelle circa 150 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti di oltre 34 indagati per aver impiantato una vera e propria piazza di spaccio nel Reparto ligure. Di questo accordo ha parlato a lungo il collaboratore di giustizia Ciro Niglio che ha spiegato che “La droga veniva procurata a San Gaetano e suddivisa in dosi dal fratello di Antonio Napolitano, Daniele, il quale infilava i vari pezzi di hashish in più preservativi che poi venivano chiusi e messi all’interno di palloncini di plastica gonfiabili, i quali poi ben chiusi venivano inseriti all’interno delle bottiglie di bagnoschiuma Vidal. Una volta confezionate le bottiglie di bagnoschiuma con la droga, venivano direttamente consegnate da Daniele all’appuntato Luigi il quale ce le faceva poi recapitare in carcere sempre al turno di mezzanotte nascondendole all’interno delle maniche del giubbotto di ordinanza”.

La ‘richiesta’ al Ninnone

Secondo Niglio l’agente aveva chiesto a Napolitano di intercedere con uomini di San Gaetano affinché convincessero il figlio a non vendere più la droga nel rione. Napolitano si impegnò a mandare il messaggio all’esterno e, su suo suggerimento gli chiese di portare una stecca di fumo. Nella stessa giornata l’appuntato, all’inizio del turno a mezzanotte, portò la stecca richiesta. Da quel momento lui e Ninnone utilizzarono l’appuntato per far entrare oggetti in carcere che ci venivano consegnati sempre nel turno di mezzanotte. L’appuntato nascondeva gli oggetti all’interno del giubbino della sua divisa. Per questa attività non gli davano nulla perché l’appuntato era riconoscente per avere fatto in modo che il figlio non spacciasse più.