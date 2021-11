Droga sull’asse Fuorigrotta-Benevento, sconto in appello per il ras Iadonisi

Era stato arrestato due anni fa perchè accusato di aver messo in piedi una ‘cellula’ dedita allo smistamento di droga sull’asse Napoli-San Martino Valle Caudina, in provincia di Benevento. Oggi per Enzo Iadonisi, dell’omonima famiglia di Fuorigrotta, è però arrivato un consistente sconto in appello. Merito delle argomentazioni del suo legale, l’avvocato Paolo Gallina, parzialmente accolte dalla Corte di Appello di Napoli che ha di fatto inferto un duro colpo alla sentenza di primo grado. In quell’occasione infatti Iadonisi aveva rimediato una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione mentre, nel nuovo giudizio, colui che veniva indicato come uno dei fornitori del gruppo arrestato nel settembre del 2019, ha rimediato solo otto mesi di reclusione.