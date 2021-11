Scarcerato Gaetano Amoruso, è il genero del boss Gionta

Ha lasciato nelle scorse ore il carcere Gaetano Amoruso, ras di Torre Annunziata, nonchè genero del boss Aldo Gionta. L’uomo era in carcere dal 2015. In quell’occasione furono i carabinieri di Torre Annunziata ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Secondo gli investigatori aveva assunto la direzione del clan dopo l’arresto del suocero.

Gli inquirenti documentarono come già nel 2008 l’allora 16enne Gaetano Amoruso fosse un elemento che i vertici del clan ritenevano essere tra coloro che potevano discutere delle strategie criminali del sodalizio e che componevano il gruppo di fuoco. A sugellare questa “investitura” lo stesso Aldo Gionta, in un pizzino indirizzato a suo figlio Valentino sequestrato il 13 febbraio 2008 dalla polizia penitenziaria del carcere di Milano Opera. L’uomo mandava consigli al figlio e allo stesso Gaetano Amoruso, dando istruzioni su come comportarsi ed esercitarsi anche in vista di futuri omicidi e azioni delittuose che lo stesso boss avrebbe poi indicato.