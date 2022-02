Emergenza criminalità a Napoli, ladri in azione nel noto negozio di calzature al Corso Umberto

Colpo nella notte nel noto negozio Mambo Calzature al corso Umberto a Napoli. Il negozio, che era chiuso per ferie fino al 27 febbraio, è stato assaltato nella notte dai ladri. I malviventi hanno sfondato la vetrina dove erano esposte scarpe da uomo e portato via diverse paia. I titolari hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Emergenza criminalita’ al corso Umberto

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli, nel transitare in Corso Umberto, hanno sorpreso due giovani a bordo di uno scooter, mentre rubavano un cellulare dalle mani di una ragazza, dandosi poi alla fuga. Da qui, l’inseguimento, che ha visto i poliziotti riuscire a bloccarli in via Pietro Colletta, trovandoli in possesso del telefonino appena scippato. Pertanto, i due, entrambi napoletani di 18 anni, sono stati arrestati per furto con strappo e sanzionati per mancato utilizzo del casco protettivo; inoltre, il conducente, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo, è stato sequestrato.