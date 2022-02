Spaventoso incidente a Napoli, scontro tra auto e moto: traffico in tilt

Oggi pomeriggio si è verificato incidente in via Miano a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni un centauro è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con una Fiat Punto Grigia. L’uomo in sella allo scooter è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono state reputate serie.

I testimoni raccontano di un’inversione improvvisa a U da parte della vettura nei pressi del bosco di Capodimonte, nella strada già teatro di numerosi incidenti. Durante la manovra è sopraggiunta la moto di grossa cilindrata. Inevitabile lo scontro, con il conducente del ciclomotore sbalzato dalla sella e finito a terra. Immediatamente il traffico in zona è andato completamente in tilt, con lunghe code di auto. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri per predisporre i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il motociclista ferito in ospedale per prestare le prime necessarie cure. Indignazione sui social e non solo da parte degli abitanti. «Altro incidente a Via Miano, il ragazzo è in ospedale, già più volte abbiamo sollecitato il Comune Centrale a prendere provvedimenti su quest’asse viario ormai troppo pericoloso», si legge sul profilo facebook della Municipalità 3 – Stella, S. Carlo all’Arena – Comune di Napoli

«Il primo consiglio della Terza Municipalità è stato sul tema della sicurezza. Tutti sono concordi nel ritenere indispensabile una veloce presa di coscienza da parte del Comune di migliorare le protezioni in via Miano. Purtroppo per ora nessuna risposta, non sono bastate nemmeno le morti dei mesi scorsi a determinare un intervento» commenta la consigliera della Terza Municipalità Giuliana De Lorenzo.

INCIDENTE MORTALE IN VIA MIANO

Lo scorso dicembre Adrien stava rientrando di sera a casa quando una Maserati Levante lo travolse in pieno. Inutili i soccorsi al 27enne che arrivarono in condizioni disperate all’ospedale Cardarelli dove poi è deceduto.

La Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli diretta dal capitano Antonio Muriano avviò le indagini per rintracciare il pirata della strada chiedendogli di costituirsi. S.A. il giorno dopo presentò spontaneamente al Comando di via de Giaxa dopo aver letto gli articolo apparsi sulla rete. Il 31enne riferì di non essersi accorto della gravità della situazione mentre era alla guida della Maserati Levante, presa a noleggio.