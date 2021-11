Sarà il medico legale Anna Gargiulo ad eseguire oggi, nel Secondo Policlinico di Napoli, l’esame autoptico sulle salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di 26 e 27 anni, di Portici (Napoli), uccisi a colpi di pistola la notte tra giovedì e venerdì scorsi ad Ercolano (Napoli), da Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore di 53 anni accusato ora di duplice omicidio volontario.

Ieri il gip Carla Sarno ha disposto una misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, che è difeso dagli avvocati Francesco Pepe e Fioravante De Rosa, ravvisando la possibilità di reiterazione del reato. Il legale della famiglia Pagliaro, l’avvocato Maurizio Capozzo, ha delegato un suo consulente di fiducia ad assistere all’autopsia: si tratta del dottore Maurizio Saliva. Al conferimento dell’incarico hanno preso parte i D’Angelo e Varone, e l’avvocato della famiglia Fusella Gennaro Bartolino. Gli esami su entrambe le salme prenderanno il via oggi pomeriggio mentre i funerali si terranno giovedì pomeriggio nella Chiesa di San Ciro di Portici.

Il teschio all’esterno della casa di Palumbo

Come riportato da Cronache di Napoli il disegno di un teschio sarebbe comparso all’esterno dell’abitazione di Vincenzo Palumbo, 53enne accusato del duplice omicidio. La moglie e la figlia di Palumbo hanno intanto lasciato la villetta per sicurezza. Sulla porta di una struttura esterna di pertinenza alla villetta, spicca il disegno di un teschio. Ma è probabile che faccia parte degli addobbi per Halloween, così come una zucca e altre decorazioni, e non sia una minaccia.