Federfarma lancia l’allarme: “Nelle farmacie di Napoli mancano medicinali”

“Nelle farmacie non si trovano i medicinali. Molti prodotti sono irreperibili, soprattutto i salvavita e quelli pediatrici. Siamo costretti a respingere le richieste dei cittadini“. A lanciare l’allarme è Federfarma Napoli. Che spiega: “Si allunga sempre di più la lista dei medicinali che scarseggiano nelle farmacie. Basta guardare l’elenco dei medicinali carenti pubblicato sul sito dell’Aifa per rendersi conto di quanti siano i medicinali irreperibili, spesso per ‘problemi produttivi‘”.

Tra i farmaci più comuni che scarseggiano nelle farmacie napoletane, spiega Federfarma, “Nurofen e similari per i bambini, Muscoril, Ventolin, Gaviscon, per citare i più comuni“. Dunque andiamo dai farmaci per il trattamento delle lombosciatalgie a quelli per arginare il broncospasmo in condizioni di asma. Fino al farmaco da banco più noto per il trattamento del reflusso gastroesofageo e ad uno degli antinfiammatori non steroidei a base di ibuprofene vendutissimo. Scarseggiano anche alcuni dosaggi di farmaci comuni come il 600 mg di Brufen (altro popolare anti-infiammatorio a base di ibuprofene).

Mancano i medicinali nelle farmacie: “Costretti a respingere le richieste dei cittadini”

“Una situazione sempre più difficile da fronteggiare per i colleghi al banco”, spiega Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli. “I quali si vedono quotidianamente costretti a ‘respingere’ le legittime richieste di medicinali da parte dei cittadini. Non si tratta più di un momento estemporaneo e limitato ad alcuni prodotti di cui si è fatto largo uso in piena pandemia, ma oramai si tratta di una vera e propria cronicità: mancano farmaci salvavita, tante referenze di largo consumo. Particolarmente allarmante è la mancanza di farmaci ad uso pediatrico“.

Iorio (Federfarma Napoli): “Abbiamo allertato l’industria farmaceutica”

Spiega il presidente del sodalizio dei farmacisti napoletani che ha chiesto interlocuzioni all’industria farmaceutica per chiarimenti sulle carenze:

“Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente all’industria farmaceutica per avere chiarimenti e sollecitare un intervento perché la scarsità di medicinali, acuitasi in periodo estivo, non sembra “normalizzarsi”; anzi, anche allorquando i colleghi riescono a reperire i medicinali, gli stessi arrivano a singhiozzo ed in minimi quantitativi. Una situazione che comincia a mettere in seria difficoltà le farmacie nel garantire l’assistenza farmaceutica sul territorio ed inizia a creare non più “semplici malumori”, ma vera e propria preoccupazione tra i cittadini, comprensibilmente allarmati. Ci è sembrato doveroso anche rappresentare le nostre difficoltà ai competenti Uffici regionali. Purtroppo anche il bene farmaco segue le “logiche di mercato”: così come in molti altri comparti le difficoltà nel reperire materia prima, i costi energetici e di trasporto stanno creando notevoli incertezze, anche la produzione di farmaci non può sottrarsi a questi problemi ed è sempre più difficile dare risposte a cittadini che spesso si vedono costretti a peregrinare tra farmacie nell’affannosa ricerca di quanto, magari, prescrittogli dal pediatra per il proprio figlio“.