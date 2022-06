Federica Pellegrini, addio al nubilato a Formentera con le amiche: “Se vedete cose strane…”

Mancano ormai poche settimane al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, e per la futura sposa i festeggiamenti sono già iniziati. L’ex nuotatrice è volata a Formentera con un gruppo di amiche per l’addio al nubilato. “Sono arrivate all’1:45” scrive Federica sui social postando le prime immagini del suo addio al nubilato. Le amiche l’hanno svegliata all’improvviso e “trascinata” con loro verso l’avventura. Su Instagram documentano le loro scorribande, con la futura sposa sempre vestita di bianco e con il velo in testa e le sue compagne di squadra con i costumi abbinati come vuole l’usanza.

Un tuffo in piscina appena arrivate e poi risate e scherzi a non finire. In spiaggia si rilassano, ma soprattutto si divertono. Ballano la Macarena, e la Pellegrini improvvisa uno stacchetto imitando Marilyn Monroe “dopo due birre”, confessa. La notte la festa continua nei locali dove si scatenano come matte. Il countdown per le nozze con Giunta è iniziato nel modo più divertente possibile.

«Se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo»: così in maniera ironica, la campionessa olimpica ha annunciato ai suoi follower la partenza per festeggiare la fine della vita da single. Immortalata con le compagne prima di lasciare casa, indossa il classico velo e una maglietta adatta all’occasione: «Game over, mi sposo». Poi, tutte fuori: inizia la festa.

Federica Pellegrini sposerà Matteo Giunta ad agosto a Venezia: il loro è uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Già da tempo lei ha condiviso sui social qualche dettaglio sul grande giorno, facendo intravedere anche il momento della scelta dell’abito. La regia dell’evento è affidata a Enzo Miccio, nome noto dietro tanti ricevimenti organizzati dalle star. E, dopo l’addio al nubilato, non resta che attendere il grande giorno.