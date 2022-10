Lutto ad Aversa e Parete, Francesco e Isabella morti nel tragico incidente

Ieri sera Francesco Ferrara e la sua fidanzata sono morti in un incidente d’auto avvenuto lungo l’Aurelia a San Lorenzo al mare. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia stradale di Imperia, ma potrebbe aver inciso l’asfalto scivoloso per la pioggia. Il 26enne svolgeva il suo lavoro di una guardia penitenziaria in Liguria, ma era originario della zona tra Aversa e Parete. Lei, Isabella Augello, era invece originaria di Monza.

La coppia ha viaggiato a bordo di una Bmw al momento dell’impatto fortissimo: purtroppo, entrambi sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dal veicolo. E’ stato un residente della zona a lanciare l’allarme dopo aver sentito un forte boato.

La Procura di Imperia ha disposto l’autopsia sulla salma dei due ragazzi, di 26 anni, l’agente della polizia penitenziaria Francesco Ferrara, originario di Aversa (Caserta) e Isabella Augello, originaria di Monza, morti la scorsa notte in un tragico schianto in auto, sull’Aurelia, a San Lorenzo al mare, in provincia di Imperia.

Stando a quanto finora a accertato dalla polizia stradale, alla guida della vettura (una Bmw Serie 1) si trovava Ferrara, in servizio da pochi mesi, presso il carcere di Valle Armea, a Sanremo. Accanto a lui l’amica Isabella Augello, coetanea di Monza.

LE DEDICHE PER FRANCESCO

“Non ci sono parole, a soli 26 anni, un poliziotto penitenziario originario di Aversa, in provincia di Caserta, in macchina con la sua fidanzata, ha perso la vita, stanotte lungo l’Aurelia a San Lorenzo al Mare. Esprimiamo vicinanza e cordoglio a tutto il personale di polizia penitenziaria di Sanremo e alla sua famiglia“, queste le parole espresse dal segretario regionale della Uil Pa Penitenziari Fabio Pagani.

“Questo è il momento di essere ancora più uniti, quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco! La Polizia Penitenziaria, tristemente , piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente di polizia penitenziaria del 180 gradi corso alle famiglie del collega e della ragazza possano giungere le nostre più sincere e sentite condoglianze“.