Paura a Fuorigrotta, distrugge la vetrina di un negozio e pugnala il titolare con una scheggia

Ha spaccato la vetrina di un negozio e poi ha pugnalato il titolare con una scheggia, ferendolo al gluteo. Sono stati momenti di vero e proprio panico quelli vissuti a Fuorigrotta, dove un 22enne avrebbe aggredito un uomo senza motivi. Poi, poco dopo, ha spaccato la vetrina di un negozio adiacente ed ha pugnalato il proprietario dell’attività con un frammento di vetro. L’autore della violenza, di origini ghanesi, è finito in manette dopo l’intervento dei carabinieri della pattuglia mobile di Bagnoli.

Il negoziante trasportato in ospedale

Il negoziante è finito in ospedale, al San Paolo di Fuorigrotta, dove i medici gli hanno prescritto 21 giorni di prognosi per una ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo. I militari dell’Arma, invece, intervenuti sul posto hanno bloccato il giovane e l’hanno arrestato per lesioni aggravate e danneggiamento. L’uomo inoltre è attualmente ristretto in camere di sicurezza, in attesa di giudizio.