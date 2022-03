Sorpreso a rubare nel parcheggio de La Birreria, arrestato dalla polizia

Non si ferma l’azione incessante degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) che questo pomeriggio hanno sorpreso un uomo a rubare tra le auto in sosta all’interno del parcheggio del centro commerciale “La Birreria” a Miano. Per questo per Vincenzo Amato, classe 1985, residente nella vicina Mianella, sono scattate le manette. Un intervento lampo quello degli uomini di Corso Secondigliano che, dopo essere giunti sul posto dietro segnalazione della sala operativa della questura, allertata dalla vigilanza del centro, sono arrivati nel parcheggio di piazza Madonna dell’Arco. Qui l’uomo stava armeggiando tra le auto lasciate in sosta dai clienti per fare la spesa, asportando pezzi da un’auto di un dipendente del supermercato ed era intento a forzare la portiera molto probabilmente per portare via il veicolo. Pochi secondi ed è finito con le manette ai polsi: un arresto importante perchè manda ancora una volta un segnale di vicinanza sia agli operatori commerciali del centro, sorto nell’area dell’ex Birreria Peroni, che ai clienti affinché possano fare la spesa in totale tranquillità. Per Amato, che vanta precedenti per reati contro patrimonio ricettazioni e truffa anziani, un brutto pomeriggio finito con le manette ai polsi: lunedì affronterà il processo per direttissima.