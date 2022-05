Furto di energia elettrica scoperto in un negozio nel rione Berlingieri. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei medici dell’Asl Na1 Centro e di personale dell’Enel, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano. Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli.

In un locale commerciale in via Francesco Bolvito gli agenti rinvenivano un contatore manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica. Dunque denunciavano la preposta dell’esercizio, una 62enne napoletana, per furto di energia elettrica. La donna è stata anche sanzionata poiché sprovvista dell’attestato HACCP, relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare, per circa 3mila euro. Infine sono stati sequestrati circa 4 kg di prodotti di pasticceria a rischio contaminazione.