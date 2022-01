“Era un’arma finta, basta strumentalizzare”: il post di Geolier dopo il video di Capodanno

Era finito nelle polemiche Geolier dopo aver pubblicato una serie di storie Instagram mentre incitava la ragazza a sparare la notte di Capodanno dal balcone. I colpi, però, non sono partiti da una vera e propria arma da fuoco bensì da una scacciacani. Evidentemente, più di qualcuno non si è soffermato ai dettagli ed il video ha fatto il giro dei social mandando nel vortice delle polemiche il giovane rapper di Secondigliano. Quest’ultimo, a distanza di qualche ora, ha risposto al chi l’ha accusato di essere un pessimo esempio.

Il post di Geolier

“Buongiorno a tutti, faccio questo post perché a differenza delle altre volte dove credevo fosse inutile rispondere, oggi mi sento stanco di essere strumentalizzato. Siete stati in tanti a mandarmi link di storie e post che parlavano dei video che ho pubblicato la notte di capodanno, e in merito a questo vorrei spendere due parole, non per dare visibilità a chi evidentemente non sa fare il suo lavoro ma per chiarire una volta e per tutte che vorrei si accendessero i riflettori per le cose importanti che facciamo tutti i giorni, io e le mie persone. Capisco che il gesto può sembrare brutto, e magari di questo mi scuso verso le persone più sensibili e impressionabili, ma oltre ad essere evidente ho anche scritto e specificato che la pistola fosse finta”.

“Non capisco il perché di tutto questo clamore. Per tanti ragazzi sono un esempio, e proprio perché ne sono consapevole della responsabilità che mi porto sulle spalle a 20 anni, non sarei mai così stupido da deludere le persone che mi seguono. Il resto sono chiacchiere da bar fatte da persone che pensano che il male si combatta sorridendo su un manifesto o sui social. Io lo combatto mettendomi a disposizione delle persone tutti i giorni. Concretamente, perché non ho bisogno di consensi. Chi mi attacca può dire lo stesso? Non aggiungerò altre parole in merito. Sono sicuro che chi mi supporta sa bene chi sono e lo vedo leggendo centinaia di persone che mi difendono. Mi basta questo. Buona giornata a tutti. Sto facendo il disco”.