Addio a Giannina, la ‘trans delle sigarette’ del Centro Storico di Napoli

Giannina era molto nota nel Centro Storico di Napoli nel quale vendeva sigarette, accendini e cartine per il drum e tanto altro per i tabagisti incallisti. Tanti utenti social stanno scrivendo messaggi di cordoglio, ricordandola come una figura onnipresente che galleggiava nelle lunghe notti del weekend partenopeo.

LA DEDICA PER GIANNINA

La notizia è stata riportata è stata dalla pagina SulSud che ha voluto ricordarla così: “Era una “invisibile” più visibile di altri. Perché Giannina vendeva sigarette di contrabbando, di notte, nel centro storico di Napoli, girando con la sua borsa piena di Marlboro e Camel, cartine, filtri… lanciando il suo richiamo, tra piazza Bellini e San Domenico, senza nemmeno urlare. La conoscevano tutti. E tutti la aspettavano. Priva di garbo, sgraziata, a volte addirittura villana… la si perdonava perché era Giannina e anche perché era la salvezza per qualsiasi fumatore. Ma soprattutto perché quella sua figura segaligna, aspra, i suoi improbabili look, la sua essenza rude, ti parlavano di dolore e di verità“.

Continua così la pagina del portale di approfondimento nell’articolo a cura di Lucia Parlato: “Perché Giannina era così, reale. E qualche volta si era fermata con qualcuno più empatico a raccontare la sua vita… perché ne aveva passate tante…. Eppure lei non è mai diventata un simbolo. A lei non hanno dedicato mai nulla di significativo: nè un pastore nè una foto “rappresentativa” tra i tanti ritratti di chi ama raccontare i volti di Napoli e tanto meno un racconto. Giannina stava male, da qualche mese era stata in ospedale, e non scendeva al centro quasi più. Ora che non c’è più, tanti la ricorderanno e tanti se ne dispiaceranno. Altri non ci faranno nemmeno caso, invisibile appunto… Eppure Napoli perde certamente una sua icona inconsapevole. E questo è un addio amaro, come sono amari certi addii… ciao Giannina. Vogliamo ricordarti così, come ti disegnò coicomics in occasione del Pride Napoli di due anni fa“.