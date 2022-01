Gioca 5 euro sulla quaterna secca, ne vince 600mila: è la vincita più alta del 2022

Colpo grosso nell’ultimo concorso del Lotto: a Milano un giocatore ha centrato una quaterna secca che gli ha consentito di portare a casa 600 mila euro, grazie ad una giocata da 5 euro sui numeri 1-6-17-68 della ruota di Bari, come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg.Si tratta della vincita più alta del 2022, che supera abbondantemente il precedente primato della vincita realizzata a Carrara, sempre grazie alla ruota di Bari, lo scorso 15 gennaio, pari a 124.500 euro.

Provincia di Milano in Top ten nell’ultimo concorso anche grazie ai 25.950 euro vinti a Pioltello (MI) con una giocata sulla ruota meneghina ed ai 13.500 euro vinti a San Giuliano Milanese, con una puntata ancora sulla ruota di Milano. Il 10eLotto nell’ultimo concorso ha invece premiato Lauro, in provincia di Avellino, con 100 mila euro per effetto di un ‘otto’ doppio numero oro ottenuto su un’estrazione frequente a fronte di una giocata da 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 305 milioni di euro. cr/AGIMEG