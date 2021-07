Giugliano. Due figli disoccupati e moglie malata di cancro, appello alle istituzioni: "Un lavoro per pagare il mutuo"

Ha scritto al Presidente della Repubblica, al ministero dell’Interno, al prefetto di Napoli, al sindaco di Giugliano. Da dieci anni combatte per avere un posto di lavoro dignitoso, uno stipendio regolare per mangiare e per pagare le cure mediche della moglie, malata di tumore. A lanciare l’appello alle istituzioni è Hedi, un cittadino di Giugliano, conosciuto dagli amici come Mario.

Hedi, cittadino italiano a tutti gli effetti, sposato con una giuglianese e padre di 2 figli entrambi disoccupati, al momento si arrangia come può. Avrebbe bisogno di un impiego stabile, lo sta cercando da tempo ed ha lanciato diversi appelli che al momento, però, sono rimasti inascoltati.

L’ultimo richiesta è stata fatta alla Teknoservice, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in diverse città tra cui Giugliano. Ha scritto una lettera al sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi: “Sono a richiederle un interessamento circa la mia posizione, in quanto sono disoccupato da parecchio tempo, inoltre ho anche un mutuo per l’acquisto della prima casa, ancora da pagare che scadrà nel 2031. Faccio appello alla sua sensibilità affinché possa intervenire per una possibile collocazione lavorativa anche presso l’azienda Tekno Service srl, che attualmente gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di Giugliano in Campania.

Faccio presente che ho presentato presso tale azienda anche il mio curriculum vitae, ma a tutt’oggi non ho avuto nessun riscontro. Purtroppo, ho fatto vari colloqui con i sindaci ed anche con i commissari prefettizi che si sono succeduti nel Comune di Giugliano in Campania, ognuno ha promesso il suo interessamento, ma fino ad oggi nulla è cambiato della mia posizione. Le comunico che le ho scritto varie volte e purtroppo fino adesso non ho ricevuto risposta. Sono a richiederle un incontro urgente per poter parlare della mia situazione”.