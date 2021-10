Grande Fratello Vip, Raffaella Fico senza parole: «L'ho beccato a farlo in bagno...»

Un vero e proprio momento imbarazzante quello vissuto dai concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolar modo, quello a cui ha assistito Raffaella Fico, che avrebbe sorpreso un inquilino praticare autoerotismo. Da quest’anno, difatti, nella casa ci sarebbe anche una stanza dedicata ai soli maschi, dove possono godersi il loro momento di intimità.

Grande Fratello Vip, la confessione di Manila Lazzaro

Della stanza segreta ne aveva parlato proprio qualche giorno fa Francesca dopo aver fatto una battuta piccante su Giucas Casella. In teoria sarebbe uno spazio dedicato proprio alle esigenze dei maschietti, ma il concorrente in questione avrebbe deciso di lasciarsi andare in un’altra area venendo sorpreso proprio dalla Fico. Raffaella ha confessato ad altri inquilini di aver “sgamato” uno dei ragazzi in bagno, nel peggiore dei momenti possibili. Imbarazzata ha subito chiuso la porta e si è allontanata e ha raccontato cosa era successo senza fare nomi. Il nome poi però l’ha fatto da Manila Nazzaro che ha fatto il nome di Nicola. In sua difesa è arrivato Alex Belli che ha risposto che sono cose naturali e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati.