In cella la ‘mantide napoletana’, droga e abusi sessuali nel ristorante degli orrori

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno arrestato E.C., rintracciata presso la propria abitazione e successivamente condotta presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.

Le indagini e l’arresto

La donna è stata condannata a 5 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è arrivata in seguito alle indagini da cui è emerso che la persona condannata “spacciava” sostanza stupefacente con il proprietario di un noto ristorante del centro cittadino, al contempo adescando giovani donne che, drogate, venivano abusate sessualmente dallo stesso proprietario del suddetto ristorante. In alcuni casi, peraltro, le donne adescate offrivano prestazioni sessuali in cambio di cocaina.