Covid, superata quota 300 ricoveri in Campania. De Luca: “Terza dose per tutti senza prenotazione”

Terza dose anti-Covid possibile per tutti a sei mesi dal ciclo vaccinale. Lo ha stabilito il presidente della giunta regionale in Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della riunione con i dirigenti delle Asl e degli ospedali. Dosi blooster, dunque, «senza limiti di fasce di età o di categorie», e «senza alcuna prenotazione». Resta la priorità assoluta, però, per il personale sanitario, per quello delle Rsa e per il personale scolastico. «Ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato», si legge nella nota diffusa al termine dell’incontro.

Il bollettino Covid di oggi in Campania

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Covid in Campania complice l’ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 675 positivi su 33.914 tamponi esaminati, 150 in più di ieri con 22.222 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l’1,99% dei test, mentre ieri il tasso di positività era al 4,49%.

Se sale a 8.144 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 302 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.