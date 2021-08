Incendio all’Officina delle Culture Gelsomina Verde di Scampia. Ad andare a fuoco, per cause ancora da chiarire, due stanze poste al piano terra della struttura di via Arcangelo Ghisleri. Nei due ambienti, privi di impianto elettrico, erano custoditi degli indumenti donati a chi ne ha bisogno e alcune scatole. In una delle due stanze incendiate, sorgerà la cucina solidale.

L’intervento dei vigili del fuoco

A dare l’allarme gli appartenenti alla cooperativa degli ex detenuti impegnati in progetto di reinserimento sociale e cura dell’Officina delle Culture e alcuni residenti dell’adiacente Lotto P. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco della vicina caserma di Scampia che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non risultano esserci feriti mentre i danni sono ancora da quantificare e saranno accertati alla fine del sopralluogo dei pompieri. Restano se l’incendio sia di natura dolosa o accidentale.

L’amarezza di Ciro Corona

Amaro è il commento di Ciro Corona, presidente della Cooperativa (R)esistenza anticamorra che ha rivalutato l’edificio operandoci a patire dal 2013, vecchia piazza di spaccio e deposito di armi dei clan. «Non so cosa pensare rispetto all’accaduto, attendiamo gli esiti degli approfondimenti ma per me si tratta di un incendio di natura dolosa» si dice convinto Corona aggiungendo: «Fortunatamente le stanze non contenevano cose di valore o che potevano pericolosamente distruggersi, ero preoccupato soprattutto per la libreria sociale invece rimasta intatta. Quanto avvenuto, però, ci crea dispiacere. Io peraltro sono in vacanza e quindi lontano dall’Officina, mi hanno rovinato anche un momento di relax». Lo stesso Corona cita un altro episodio avvenuto di recente per giustificare la sua preoccupazione. «Una decina di giorni fa è stato sfondato un muro che delimita la parte esterna dell’Officina. Dicono che sono stati i bambini, io non credo. Non vorrei ci fosse qualcosa di più grosso dietro».

La vicenda dell’assegnazione

Intanto resta da rinnovare l’assegnazione all’Officina delle Culture Gelsomina Verde. Il comodato d’uso concesso nel 2012 da Palazzo San Giacomo alla cooperativa (R)esistenza anticamorra è scaduto nel 2018. Gli immobili di via Ghisleri sono di pertinenza della società dei rifiuti Asìa e per permettere la continuazione in modo legittimo delle varie attività va completato il percorso che prevede una permuta con un altro bene comunale e un nuovo accordo contrattuale tra il concessionario e il Comune. «Ma tutte le promesse sono state disattese, l’assegnazione non è mai stata rinnovata e formalmente saremmo degli abusivi. Non si può dimenticare che all’Officina delle Culture ci sono 15 realtà associative importanti per Scampia» aggiunge Corona che fa appello «al nuovo sindaco di Napoli, chiunque sarà, di risolvere questa grana».

Le reazioni

L’episodio ha suscito numerose reazioni con attestati di stima e vicinanza a Corona proveniente dal mondo della società civile, dalla gente comune e dal mondo politico. Il candidato di centrosinistra alle amministrative di Napoli Gaetano Manfredi esprimendo la sua «solidarietà e vicinanza ai gestori del centro, a chi con passione si prende cura ogni giorno dei più fragili» assicura di seguire con «attenzione l’evolversi di questo grave episodio, attendendo fiduciosi che la magistratura faccia chiarezza accertando eventuali responsabilità». Di tono simile le parole di un altro candidato a sindaco alle comunali d’ottobre, Catello Maresca sostenuto dal centrodestra. «Distruggere un luogo di incontro, di promozione della legalità com’è l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” è un atto vile e pericoloso per la democrazia. Piena vicinanza e solidarietà a Ciro Corona – aggiunge Maresca – incontrato anche di recente in una visita a Scampia. Sono certo che né Ciro né la parte sana del quartiere si lasceranno intimidire. A loro dico di continuare a lottare insieme perché la bellezza e la Cultura abbiano sempre la meglio sul crimine». Sostegno a Corona anche dal senatore Sandro Ruotolo e dallo scrittore Maurizio De Giovanni, facenti parte del movimento “Mille culure”. «Ripartiamo dalla biblioteca – è l’appello di Ruotolo e De Giovanni – L’incendio all’Officina delle Culture di Gelsomina Verde, a Scampia, ci lascia sgomenti. Siamo certi che gli investigatori prima o poi ci daranno le risposte agli interrogativi di queste ore. Siamo tutti colpiti da questo grave attentato incendiario. Ciro Corona ci ha assicurato che la biblioteca, che abbiamo inaugurato insieme, è salva. Chiunque è stato ad appiccare il fuoco ha già perso: la cultura sopravvive a qualsiasi incendio e ne esce, anzi, fortificata. Sarà una gioia partecipare in qualsiasi modo alla sua ricostruzione, affianco al popolo onesto di Scampia, in questa circostanza ancora di più» concludono Ruotolo e De Giovanni. Tanti gli inviti a non mollare a Corona anche da semplici cittadini che sui social si sono espressi a favore del progetto dell’Officina delle Culture.