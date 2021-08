Ha perso la vita a 42 anni dopo un infarto Omar Palermo, la star del web meglio conosciuta come ‘Youtubo anche io’. La sua firma era qualcosa di semplice all’apparenza, ma in realtà aveva abituato il suo pubblico ad un intrattenimento diverso. Seduto a tavola, lo youtuber raccontava i suoi pasti e mostrava in parte quella che era la sua vita, le sue abitudini. E questo un po’ commuoveva chi lo seguiva, perché in un certo senso quel canale era diventato un modo per abbattere i muri della solitudine, delle debolezze. Da una parte gli haters non sono mai mancati ma, dall’altra, Omar aveva creato una vera e propria famiglia che oggi lo piange.

“Riceviamo migliaia di chiamate, non riusciamo più a lavorare, per favore scrivete che la notizia è vera“, ha detto il titolare della Castiglione Principalli, l’impresa funebre di Rossano che si occupa delle esequie di Omar Palermo ai microfoni di TGCom24.

La tragica notizia

La notizia della morte di Omar Palermo purtroppo è però arrivata ugualmente, nella giornata di oggi. Sui social non si parla d’altro, mentre nella città di Palermo starebbero già spuntando i manifesti funebri con la data dei funerali di ‘Youtubo anche io’, quello che sul web era conosciuto come ‘Il maestro‘. Secondo le prime voci, si sarebbe trattato di un malore.

Le esibizioni di Omar, che poteva vantare oltre 500mila iscritti sul suo canale Youtube, riguardano mangiate pantagrueliche in diretta che hanno conquistato in particolar modo il mondo dei giovani che, difficilmente, dimenticheranno i meme creati con il volto dell’uomo. ‘Youtubo anche io’ ha smesso di pubblicare con frequenza però dal 2019 e, da quel momento’, i suoi ‘fan’ non hanno smesso di chiedersi che fine abbia fatto: da qui, inevitabilmente, le voci su un probabile decesso. Ci pensò lo stesso Omar a smentire le voci, intervenendo pubblicamente via social.