Mezza Italia a letto con l’influenza, Napoli e la Campania le zone più colpite

Aumentano ancora i casi di influenza in Italia, soprattutto fra i più piccoli. E’ quanto emerge dal rapporto epidemiologico InfluNet da lunedì 13 a domenica 19 gennaio pubblicato questa settimana. Nella terza settimana del 2020 i casi stimati di sindrome influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 488.000, per un totale di circa 2.768.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Influenza 2020 in aumento

Durante la terza settimana del 2020, 784 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 8,09 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 20,43 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 12,03 nella fascia 15-64 anni a 7,65 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 3,36 casi per mille assistiti. La curva epidemica delle sindromi simil -influenzali continua a salire. L’andamento della curva epidemica è simile a quello della scorsa stagione influenzale 2018-19.

La Campania tra le Regioni più colpite

Tra le Regioni più colpite c’è la Campania. Secondo le indagini InfluNet nella stessa situazione della Campania ci sarebbero Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

