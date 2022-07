Tragedia sfiorata ad Ischia, bimbo di 8 anni rischia di annegare: il bagnino si tuffa in mare e lo salva

Una giornata di mare che poteva finire in tragedia, quella di oggi, per una famiglia che ha deciso di godersi la giornata di mare a Foria d’Ischia. Un bimbo di 8 anni ha seriamente rischiato di annegare, ma per fortuna è stato salvato grazie al provvidenziale intervento di un bagnino. Quest’ultimo si è tuffato in mare, ha agganciato il piccolo, ed è ritornato in spiaggia.

I fatti sono accaduti a Forio d’Ischia, sulla spiaggia della Chiaia. A raccontare la vicenda è la pagina social “Dillo Tu – L’informazione oltre l’isola di Ischia”, che ha pubblicato anche alcune foto del salvataggio. Il bimbo di 8 anni si è tuffato in mare e, poco dopo, avrebbe avuto delle difficoltà nonostante la maschera subacquea. Ad assistere alla scena, però, c’era per fortuna anche Rosario, il bagnino della spiaggia conosciuto dai più con il soprannome di ‘Coccolino’. Il soccorritore non ci ha pensato due volte prima di tuffarsi in mare, riportando il piccolo – che aveva anche ingerito un po’ d’acqua – a riva.

Appena tornati in spiaggia, ad attendere il bambino c’erano due medici che hanno praticato tutte le manovre necessarie a fargli riprendere una corretta respirazione. Scampato il pericolo, i sanitari del 118 nel frattempo giunti sulla spiaggia, lo hanno trasportato all’ospedale dell’isola, il Rizzoli. Qui i medici l’hanno sottoposto ad altri accertament, per scongiurare complicazioni di ogni sorta.