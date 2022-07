Tragedia ad Ibiza, 37enne di Napoli muore in un tragico incidente

Vacanza si trasforma in tragedia. Ha perso la vita ad Ibizia un 37enne di origini napoletane. Si chiamava Gian Lorenzo Formica. Sui social già ci sono tante dediche. “È davvero un giorno triste, ma nessuno potrà mai cancellare il tuo sorriso e tutte le volte che ci hai fatto sorridere. Se ne va un amico leale sincero onesto (anche se resterà sempre qui) .. Ci rivedremo un giorno …..!!! Gian Lorenzo Formica”, scrive un amico. Da una prima ricostruzione pare che Gian Lorenzo sia morto in un incidente avvenuto ad Ibiza. Il ragazzo era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora un fase di accertamento, si è scontrato con un’auto che arrivava dal senso di marcia opposto.

Lo scontro è stato violentissimo. Formica è stato sbalzato dal veicolo dopo l’impatto; i sanitari giunti immediatamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. «Fratello nn ci sono parole ma solo tanta tristezza ti porterò sempre nel mio cuore ciao Mostro Rip» – posta Stefano. «Ciao dolcissimo amico di una vita! Ti ricorderò per sempre bambino dagli occhi dolci che fai i tuffi dal pontile di Stromboli con la bici e compagno di banco scalmanato che mi fa ridere tutto il giorno» – scrive Emanuela.

“Fratello nn ci sono parole ma solo tanta tristezza ti porterò sempre nel mio cuore ciao MOSTRO. ” Riposa in pace amico mio. Lasci un vuoto enorme. Ieri quando l’ho scoperto non l’ho assimilato ho pensato che fosse un brutto sogno non è scesa una lacrima, oggi non smetto di piangere la tua assenza. Veglia su di noi da lassù, un giorno ci coincideremo e torneremo a ridere insieme! (Se n’è andato un grande dei buoni) Ti vogliamo bene Gian Lorenzo Formica