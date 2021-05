Isola dei Famosi, disavventura per Iva Zanicchi che abbandona lo studio. Così come sull’isola, anche lo studio nella puntata venerdì 7 maggio ha visto un ritiro inatteso. Al rientro della pausa pubblicitaria, infatti, Ilary Blasi chiede a Iva Zanicchi: «Poiché che non ci facciamo mancare niente qui, allora Iva cos’è successo oggi?». La cantante mostra la mano sinistra che è rossa e davvero gonfia: «Volevo una mano da diciottenne, mi sono fatta pungere da una vespa – poi mostra l’altra – questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?».

La Zanicchi sarebbe stata infatti punta da una vespa e la mano si sarebbe gonfiata sempre più nel corso della puntata «Voglio andare a casa». Così Iva Zanicchi sotto consiglio della produzione e accompagnata da Tommaso Zorzi abbandona lo studio.

Paura sull’Isola dei Famosi, il napoletano Awed sviene: “E’ dimagrito troppo” [ARTICOLO 5 MAGGIO 2021]

L’esperienza dei naufraghi sull’Isola dei Famosi si sta facendo sempre più dura, soprattutto per quanto riguarda il mangiare. Tra i più colpiti dalla fame e, quindi, dal dimagrimento c’è lo youtuber napoletano Awed, “Io ormai mi nutro d’aria. […] Pratico la fotosintesi“, diceva scherzando qualche giorno fa.

Nonostante questo però, Awed si è distinto come una delle persone più apprezzate e ben volute sull’isola. Certo è che, se non vinci le prove a cui ti sottopone il reality, difficilmente puoi ‘aggiudicarti’ un banchetto.

Il dimagrimento drastico di Simone Paciello (così all’anagrafe) non era passato in osservato neanche sui social dove tantissimi fan si stanno spendendo in queste chiedendo venga dato del cibo ad Awed. “Fatelo mangiare, è diventato irriconoscibile” si legge, e ancora “si vede che non sta bene, non può andare avanti così” oppure “sta scomparendo, deve mangiare!”.

La situazione non aveva destato preoccupazione almeno fino a quando il naufrago napoletano non ha cominciato a dare i primi segni di cedimento. Il riferimento è allo svenimento avvenuto poco prima della diretta che, a quanto pare, non sarebbe neppure un caso isolato. “Ormai non possiamo neanche più dimagrire perché non c’è più nulla“, avrebbe detto scherzando (ma neanche tanto) ad una naufraga.

Ad ogni modo fan e familiari hanno cominciato una battaglia sui social volta a far sì che Awed venga nutrito sull’Isola. “Nonostante si tratti di un gioco infatti, l’eccessivo dimagrito – accompagnato dalla perdita di tono muscolare – può portare a problemi che troppo spesso vengono sottovalutati”, si legge sui social. Insomma, la speranza è che lo youtuber possa presto rimettersi e magari prendere anche qualche chilo, visto che dalle foto che girano sui social il confronto con il ‘prima’ è a dir poco eloquente.