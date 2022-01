Litiga con la compagna e inveisce contro gli agenti nel Napoletano, denunciato noto sportivo

Lite in strada in provincia di Napoli costringe la polizia ad intervenire per evitare il peggio. Protagonisti della vicenda due noti sportivi. Lui nel corpo dei carabinieri, lei poliziotta. Si trovavano sulla Statale 7 Bis dove hanno cominciato un grosso litigio. A segnalare alle forze dell’ordine quanto stava accadendo alcuni residenti della zona. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Nola che hanno cercato di sedare la discussione. L’uomo, infastidito dall’intervento dei poliziotti, ha inveito verbalmente contro di essi ed è stato così denunciato.

Lui, Luigi Tarantino, maestro di scherma specializzato nella sciabola, più volte medaglia d’oro ai campionati e pluripremiato anche alle Olimpiadi, da settembre scorso ct della Nazionale Italiana di Sciabola. Lei, Sofia Ciaraglia, anche lei sciabolatrice, medaglia d’argento nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona 2018

Luigi Tarantino, commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per oltraggio a pubblico ufficiale. É successo a Nola, in provincia di Napoli: i poliziotti sono intervenuti nella serata di mercoledì 26 gennaio dopo una segnalazione relativa a una lite in strada tra un uomo e una donna, notata anche da una pattuglia dell’Esercito impiegata per il controlli nella zona. Quando la polizia è arrivata sul posto, chiedendo ai due le generalità, si sono accorti che si trattava di Luigi Tarantino e di una schermitrice. Il commissario tecnico, però, si è rivolto in maniera oltraggiosa nei confronti degli agenti. Infine, è stato condotto nel locale commissariato, dove è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Tarantino ha confermato la discussione con gli agenti e specificato che sarebbe stato già “tutto chiarito”: “Credevano che avessi un tesserino falso dei carabinieri perché rovinato e per questo motivo abbiamo litigato – ha spiegato – ma è una situazione che abbiamo già chiarito”.