Ha un talento fuori dal comune per la matematica e dopo aver concluso un ciclo di scuola superiore in Gran Bretagna, a soli 14 anni si è già potuto iscrivere all’Università di Pisa. Così uno studente romano, Lorenzo, che si è appena immatricolato nell’ateneo toscano.

Si è potuto iscrivere nonostante la giovanissima età, spiegano dall’università di Pisa, perché ha “completato gli studi di scuola secondaria e ha già frequentato il primo anno del corso di laurea in Matematica all’Università di Göttingen in Germania”. (ANSA).

“Ho frequentato il mio primo anno di Matematica in Germania ed è stata una grandissima esperienza formativa – dice – Ho lavorato tantissimo per superare gli esami e nel frattempo ho anche preparato gli A-Level di Cambridge. Superato l’esame di maturità inglese ho ricevuto offerte da università importantissime in Italia e all’estero, ma il mio sogno è sempre stato quello di studiare a Pisa, l’Università di Alessio Figalli (il suo idolo, ndr)”, ha dichiarato al Corriere della Sera Lorenzo.