Manfredi, il neo sindaco è juventino ma tifa anche Napoli: “Con Adl ho già parlato”.

Gaetano Manfredi vince a valanga le amministrative e diventa, al primo turno, nuovo sindaco di Napoli. Tra i primi ad ‘accoglierlo’ è stato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che gli dà il benvenuto con un tweet: “A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio. Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato Rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II. Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore”.

Manfredi, il neo sindaco è juventino ma tifa anche Napoli: “Con Adl ho già parlato”

Nonostante non abbia mai nascosto la propria fede juventina, il neo sindaco ha prontamente risposto al presidente azzurro. “Avere una squadra che vince – ha affermato Gaetano Manfredi su Tv Luna – è il miglior viatico per una città che riparte. Ho già parlato con Aurelio De Laurentiis, ci siamo confrontati e dovremo fare il massimo per la squadra: avere un Napoli forte significa avere Napoli forte“.

Il commento di Maresca: “Manfredi Juventino e nolano”

“Congratulazioni a Manfredi, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo di nuovo un sindaco di minoranza, scelto da meno di un napoletano su due. Faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto. Avremo un sindaco scelto da Roma, non napoletano ma nolano ed è anche tifoso della Juventus. Pazienza, ce lo terremo così. Il nostro progetto per Napoli va avanti. Adesso mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi promessi da Conte in campagna elettorale”. Questo il commento di Catello Maresca, candidato civico di centrodestra, dopo la vittoria al primo turno dell’ex rettore Gaetano Manfredi.