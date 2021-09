Sant'Anastasia in lacrime per Luigi, il 24enne è stato ritrovato morto

Alla fine è arrivata la terribile notizia per la famiglia di Luigi De Luca. Purtroppo il 24enne è deceduto in seguito alla scomparsa dalla sua abitazione situata a Sant’Anastasia. Sin dalle prime ore dell’allontanamento è scattato l’allarme. Al momento le cause del decesso non sono state rese note.

LE ULTIME ORE DI VITA DI LUIGI

Luigi De Luca si era allontanato a piedi dalla propria abitazione nei pressi di Via Dante Alighieri, dicendo di voler stare un po’ da solo e che sarebbe tornato presto. Dopo l’allerta i carabinieri si sono subito attivati nelle ricerche del giovane. La tragica notizia del ritrovamento del cadavere ha gettato nello sconforto la famiglia e gli amici di Luca. Intanto tanti suoi concittadini stanno dedicando parole di cordoglio al 24enne tragicamente scomparso.