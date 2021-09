Claudia Lagona, conosciuta come la cantante Levante, in un lungo post su Instagram, annuncia che sarà mamma.

La cantante Levante incinta

La cantante di Caltagirone, fidanzata da poco più di due anni col palermitano Pietro Palumbo, annuncia di essere al quinto mese di gravidanza.

Una narrazione in terza persona

Levante il 27 Settembre dopo la pubblicazione di una foto sul social network di instagram scrive una breve didascalia dove in terza persona racconta il suo viaggio in questi mesi estivi: “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di E questo cuore non mente che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia. E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia”.

L’arrivo di agosto

Ancora la cantante continua raccontando dell’arrivo di Agosto e del torrido caldo: “nel mezzo le foto, le pose, i set fotografici, le collaborazioni, Carmen e la sua arena, le novità e agosto se ne va, che settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. Arriva la Mostra del Cinema di Venezia, poi i giorni presenti in cui studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita”

Nella conclusione l’annuncio della cantante

Infine Levante stupisce tutti con una conclusione a sorpresa svelando a chi si sta riferendo: “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

L’hashtag lasciato dalla cantante (#Levantemamma) non lascia dubbi sulla natura dell’annuncio. Chiunque abbia letto questo suo post si è commosso. Dimostrato soprattutto dai numerosi messaggi di auguri lasciati da fan e amici della cantante.

“È la cosa più bella che io abbia letto negli ultimi tre anni. Tanti auguri dolce donna, dolce mamma, cuore di stella” scrive ad esempio la cantante Arisa nei commenti.