Maneskin nella storia. Il loro brano «I Wanna Be Your Slave» è salito al settimo posto della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, diventando l’unica band italiana di sempre a raggiungere un simile traguardo in terra bretone. Momento d’oro dunque per loro dopo il successo a Sanremo e la vittoria all’Eurovision. Il gruppo rock romano al momento è impegnato in un tour promozionale in giro per l’Europa. Victoria, Damiano, Ethan e Thomas sono stati a Berlino e Amsterdam, come raccontano le foto e le stories dei loro account Instagram.

Maneskin nella storia, top 10 inglese e Ben Simmons come manager

Il loro giugno ‘on the road’ prosegue con nuove tappe, mentre si moltiplicano anche i festival stranieri a cui parteciperanno nei prossimi mesi. Nel frattempo, il New York Times ha scritto un lungo articolo su di loro, spiegando come il nuovo manager potrebbe essere Simon Cowell, ideatore del format X Factor.

Il successo dei Maneskin in Italia

Anche in Italia i Maneskin continuano ad andare forte: il loro disco «Teatro d’ira vol. 1» staziona al terzo posto della classifica Fimi/Gfk, nonostante un’ampia quantità di uscite più recenti.

Giorgia Soleri senza freni, la fidanzata di Damiano dei Maneskin: «Sono bisessuale» [ARTICOLO 14 GIUGNO 2021]

Lei è una modella e nota influencer. Lui il frontman dei Maneskin. Parliamo di Giorgia Soleri e Damiano. Le dichiarazioni di Giorgia Soleri rilasciate sui social fanno il giro del web. La modella su Instagram risponde alle ai quesiti dei suoi followers, anche quella sul suo orientamento sessuale. Alcuni hanno chiesto chiarimenti. “Comunque no, sono bisessuale!”, ha chiarito chiudendo la questione. “Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce”.

E poi ancora, a chi le ha chiesto se l’ufficializzazione della sua relazione con il cantante dei Maneskin fosse “in linea con il tuo femminismo“, Giorgia Soleri, come si legge su ilfattoquotidiano.it ha replicato: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

Damiano dei Maneskin e Giorgia sono fidanzati da quattro anni e hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d’amore. Ma dopo i rumors che si facevano sempre più insistenti durante l’Eurovision l’artista ha reso pubblica la liaison con l’influencer, modella e attrice.

“Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla”, aveva spiegato a Vanity Fair.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin, non si tira indietro e, su Instagram, ha deciso di rispondere anche ai quesiti dei suoi followers. Alcuni hanno chiesto chiarimenti sul suo orientamento sessuale.