Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controlli del territorio, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco hanno controllato in una traversa di via Mario Palermo un box in lamiera in cui, una volta entrati, scoperti 7460 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei Monopoli di Stato, del peso complessivo di circa 150 kg. Tutto sequestrato.

Lungomare: controlli interforze.

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” e di via Partenope dove hanno identificato 104 persone e controllato 3 veicoli.

Inoltre, controlli dei poliziotti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, in via Chiatamone. Anche in via Largo Vasto a Chiaia, via Mergellina angolo Largo Barbaia e in via Generale Orsini. Identificati e denunciato L.A., S.L., L.F., A.D.M, e M.D.N, napoletani di 58, 48, 28, 45 e 36 anni con precedenti di polizia. Inoltre A.V., 57enne di Formia con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Contestualmente hanno notificato loro un ordine di allontanamento.

Infine, in via Generale Orsini controllato e denunciato G.B., 44enne napoletano già sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). L’uomo sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Dunque inosservante agli obblighi del provvedimento cui è sottoposto.