Manuel e Lulù, il retroscena sulla rottura della coppia: “Lite furiosa alla seduta di fisioterapia”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continuano a catalizzare l’attenzione del gossip anche dopo il loro addio definitivo. Nonostante le numerose dichiarazioni rilasciate dai due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6 circa i motivi della rottura della love story, sono ancora tanti i dubbi che ruotano attorno a questa vicenda. Nelle scorse ore ThePipol ha pubblicato sul proprio account Instagram un articolo, svelando alcuni presunti fatti riguardanti la coppia.

Il retroscena sulla lite

Stando sempre a quanto riportato da ThePipol un giorno Manuel, che custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi, si sarebbe recato a fare fisioterapia insieme alla sua compagna e al padre Franco. Pare che la Selassié avrebbe forzato per poter entrare durante la seduta. Mentre il nuotatore si sarebbe sottoposto quindi alla terapia, in sala d’attesa si sarebbe scatenato il caos. “Franco tutela il figlio per far rispettare le regole, ma il litigio con Lulù sfcia in termini che non raccontiamo“, si legge. Il botta e risposta tra il padre del nuotatore e la Selassié sarebbe stato molto forte, portando così il giovane ad una scelta. Dopo questo primo allontanamento i due si sarebbero riavvicinati, ma con scarsi risultati. Quando Lulù è andata alla festa di Alex Belli e Delia Duran, qualcosa si sarebbe definitivamente rotto tra i due.