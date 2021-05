Si sono svolti nella chiesa Maria S.S. delle Grazie, a Giugliano, i funerali di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello. Questa mattina, ore 10, amici e parenti nel rispetto delle normative anti contagio hanno potuto dare l’ultimo saluto a marito e moglie morti, di 66 e 65 anni, uccisi dal Covid-19.

Una terribile tragedia ha svegliato la comunità di Giugliano, dove sono morti a poco tempo di distanza marito e moglie uccisi dalle complicazioni legate al Covid-19. A dare notizia della morte di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello, la pagina della Parrocchia di Maria SS. delle Grazie.

“Avviso di lutto” si legge su Facebook. “Comunichiamo ai fedeli che sono venuti a mancare i carissimi coniugi D’ Aniello Aniello e Ascione Filomena, quest’ultimo Presidente dell’associazione Cattolica della Madonna dell’Arco di via Togliatti.

Il parroco don Francesco Russo, il vicario don Salvatore Saggiomo e tutta la comunità sono vicini con la preghiera al dolore della famiglia”

Sotto al post decine e decine di commenti di cordoglio e dolore per questa tristissima tragedia che ha colpito ancora una volta la comunità di Giugliano. “Un dolore che non si esprime. Quel tuo sorriso. Io non ci posso credere” scrive Anna Maria.

Inevitabile è il ricordo ad Antonio Ronca e Giuseppina Cipolletta. Lui, stimato professore di Lettere, deceduto lo scorso novembre all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La morte del docente arrivò a una settimana di distanza da quella della moglie, Giuseppina Cipolletta. La donna stroncata anche lei a 66 anni dalla Covid all’ospedale di Giugliano.