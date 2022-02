Lutto nel mondo del calcio, è morto Maurizio Zamparini

Una brutta notizia giunge dal mondo del calcio. All’età di 80 anni è morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia. I rosanero negli anni della sua presidenza passarono dalla Serie B alla lotta per la zona Champions. Uomo vulcanico, imprenditore di successo Zamparini nei mesi scorsi aveva subito il dramma peggiore per un essere umano, perché avevo perso il figlio più piccolo, Armando che aveva solo 22 anni. Classe 1941, Zamparini è stato un imprenditore che ha avuto una grande popolarità grazie al suo ingresso nel mondo del calcio. Negli anni ’80 rilevò il Venezia, che era in Serie C e dopo una decina d’anni i lagunari sono tornati in Serie A. Poi ha ceduto il Venezia Zamparini ed ha acquistato il Palermo, era il 2003, un anno indimenticabile per il club siciliano che in pochi anni è diventata una delle squadre principali del campionato italiano.