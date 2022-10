Mauro Icardi contro Wanda Nara: “Oramai è lo zimbello di tutti”

L’attaccante del Galatasaray ed ex calciatore dell’Inter, Mauro Icardi attacca la moglie Wanda Nara.

Mauro Icardi su Instagram

Nonostante le dichiarazione e le notizie rese pubbliche da Wanda Nara della propria vita privata, che mettono sotto i riflettori sia i figli sia Mauro Icardi, fino ad ora il calciatore non si era espresso in merito a nulla.

Ma a seguito di continue frecciatine sui social e di dichiarazioni alla televisione argentina da parte di Wanda, e poi alle domande di spiegazione da parte dei figli su cosa stesse succedendo, il calciatore parla su Instagram tramite una diretta.

La prima cosa che afferma, che arriva soprattutto a tutti quelli che seguono la sua diretta e ciò: “lei è lo zimbello di tutti“. Cosi Icardi definisce la moglie Wanda.

Le parole del calciatore

Poi c’è stato un pesante sfogo poi con parole ancora più dure, con una pesantezza covata dentro per settimane, tra illazioni continue e voci che si percuotono anche sui figli, che Icardi vuole proteggere dai gossip. Ciò che vuole chiarire inizialmente è perchè solo dopo tempo si espone: “Si è discusso di così tante cose che dovevo chiarire. La verità è che parlo perché si sono accumulate molte bugie per molto tempo ed è ora di chiarirle e affrontarle”.

Entra poi nella questione del suo matrimonio e del fatto che per la maggior parte delle persone lui e la moglie sono separati e che questa notizia sembra essere stata anche riportata dalle buona parte delle piattaforme informative: “Non sono ancora separato, sono ancora sposato, quando arriverà la prossima settimana vedremo cosa fare, perché si è creata una situazione, ci sono molte bugie mediatiche. Lei è arrabbiata, io ero arrabbiato e sono cose che accadono in una coppia e che possono essere risolte in un altro modo”

Queste le parole dell’argentino dalla Turchia. Icardi però non si ferma qui:“Parlo quotidianamente con Wanda. La scorsa settimana sono stato a Buenos Aires, non c’è motivo di continuare con il circo mediatico. Quando tornerà ne parleremo. Fino a Miami andava tutto bene, la scorsa settimana sono stato a Buenos Aires. Ci sono discussioni come in una qualsiasi coppia. Ma da un giorno all’altro, Wanda posta quel comunicato su Instagram mentre mi parlava di altre cose. È meglio ridere, lasciar perdere e la gente dimentica”.

Icardi si espone in difesa dei figli

Icardi continua poi in difesa dei figli che vuole tenere quanto più lontano possibile dai gossip: “I bambini leggono le notizie. Hanno i loro social network e ovviamente vedono cosa si dice e me lo chiedono. Li chiarisco sempre e dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, celebrità… che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo non è così.”

Ultime parole su una presunta gravidanza

Riguardo alla presunta gravidanza della moglie, ha chiarito: “Ovviamente, la gravidanza non ha nemmeno bisogno di una risposta. Lei ha già risposto. Chi segue la storia sa che abbiamo avuto Isabella 6 anni fa e che non può rimanere incinta. Non c’è nient’altro da chiarire”. Così Icardi chiude la diretta. Diretta alla quale sembra abbia assistito anche la mogli e L-Gante. Dovremmo dunque aspettarci una risposta da Wanda com’è consuetudine?